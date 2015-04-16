Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Днепр
Брюгге - Днепр: обзор матча 16 апреля 2015
Брюгге
16.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Днепр
89'
Замена
Р. Безус
️️️️
Р. Ротань
Замена
С. Копман
️️️️
Л. Рафаэлов
89'
80'
Замена
Б. Гама
️️️️
В. Лучкевич
Замена
Т. Диркс
️️️️
Х. Искьердо
79'
78'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
Замена
Т. де Суттер
️️️️
О. Уларе
72'
Желтая карточка
Л. Де Бок
61'
Желтая карточка
Р. Вормер
60'
56'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
55'
Желтая карточка
Л. Матос
35'
Желтая карточка
В. Федорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
3
Тимми Симонс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
54
Готье Либбрехт
ЦЗ
57
Янник Ройтен
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Райан
28
Де Бок
4
Мехеле
2
Де Фаув
33
Сильва
3
Симонс
7
Васкес
11
Рафаэлов
25
Вормер
21
Искьердо
58
Уларе
3-2-3-1-1
71
Бойко
7
Лучкевич
14
Чеберячко
23
Дуглас
44
Федецкий
3
Лео Матос
23
Канкава
5
Федорчук
29
Ротань
22
Коноплянка
9
Калинич
11
Рафаэлов
43
Копман
43
Копман
11
Рафаэлов
21
Искьердо
55
Диркс
55
Диркс
21
Искьердо
58
Уларе
19
де Суттер
19
де Суттер
58
Уларе
29
Ротань
90
Безус
90
Безус
29
Ротань
7
Лучкевич
16
Гама
16
Гама
7
Лучкевич
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
Остались в запасе
Брюгге
Днепр
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
54
Готье Либбрехт
ЦЗ
57
Янник Ройтен
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
Главный тренер
Мишель Прюдомм
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
54
Готье Либбрехт
ЦЗ
57
Янник Ройтен
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Брюгге - Днепр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Днепр
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+