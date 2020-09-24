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Юргорден - ЧФР Клуж
Юргорден - ЧФР Клуж: обзор матча 24 сентября 2020
Юргорден
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юргорден - ЧФР Клуж
90'
+3
Замена
О. Хобан
️️️️
М. Рондон
89'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Паун-Александру
86'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Б. Омрани
80'
Желтая карточка
М. Бордеяну
Замена
E. Kujović
️️️️
К. Эдвардс
79'
Замена
J. Ring
️️️️
Э. Чилуфья
72'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
5
Elliot Käck
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Юргорден
8
Kevin Walker
ЦФ
30
Tommi Vaiho
ЦФ
20
Emir Kujović
ЦФ
19
Nicklas Bärkroth
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
25
Mattias Mitku
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
3-1-3-2-1
99
Бротвейт
3
Аугустинсон
4
Ларссон
16
Витри
8
Карлстрем
6
Ульвестад
22
Эдвардс
7
Эрикссон
9
Радетинац
14
Чилуфья
5
4-3-1-2
34
Балградян
33
Буркэ
55
Винисиус
16
Сушич
45
Камора
88
Джокович
10
Деяк
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
29
Омрани
99
Рондон
22
Эдвардс
20
20
22
Эдвардс
14
Чилуфья
10
10
14
Чилуфья
29
Омрани
27
Дебелюх
27
Дебелюх
29
Омрани
99
Рондон
28
Хобан
28
Хобан
99
Рондон
10
Паун-Александру
7
Перейра
7
Перейра
10
Паун-Александру
Остались в запасе
Юргорден
ЧФР Клуж
8
Kevin Walker
ЦФ
30
Tommi Vaiho
ЦФ
19
Nicklas Bärkroth
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
25
Mattias Mitku
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
75
Майк Сестор
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
8
Kevin Walker
ЦФ
30
Tommi Vaiho
ЦФ
19
Nicklas Bärkroth
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
25
Mattias Mitku
ЦФ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Юргорден - ЧФР Клуж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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