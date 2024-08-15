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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Маккаби ПТ
ЧФР Клуж - Маккаби ПТ: обзор матча 15 августа 2024
ЧФР Клуж
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Маккаби ПТ
50'
A. Krešić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Маккаби ПТ
Замена
А. Фика
️️️️
К. Мухар
90'
+5
Замена
A. Artean
️️️️
П. Тахцидис
85'
Замена
Б. Нкололо
️️️️
Ч. Деяк
85'
Замена
Л. Мунтяну
️️️️
Д. Бирлигеа
80'
Желтая карточка
Д. Бирлигеа
76'
75'
Замена
A. Azugi
️️️️
G. Deznet
60'
Замена
I. Vered
️️️️
M. Handy
ГОЛ! 1:0!
A. Krešić
Пас отдал
Ч. Деяк
50'
37'
Желтая карточка
N. Yehoshua
Желтая карточка
П. Тахцидис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Маккаби ПТ
34
Marco Wolff
ВР
26
Guy Deznet
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
32
Muhammad Handy
ЦЗ
16
Yarden Cohen
ЦЗ
28
Niv Yehoshua
ЦП
53
Liran Hazan
ЦП
14
Tamir Glazer
ЦП
20
Ido Cohen
ЦП
11
Or Roizman
ЦФ
77
Amir Altoury
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
86
Viktor Kun
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
20
Бени Нкололо
ПВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Маккаби ПТ
98
Tomer Litvinov
ВР
12
Alon Azugi
ЦЗ
44
Hadar Fuchs
ЦЗ
17
Aviv Salem
ЦП
18
Idan Vered
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
10
Ariel Lugassy
ЦФ
2-1-4-2-1
90
Сава
5
45
Камора
6
Кейта
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Кореница
41
4-4-2
34
25
Галабов
32
16
26
53
14
20
28
77
11
77
Тахцидис
18
18
77
Тахцидис
73
Мухар
8
Фика
8
Фика
73
Мухар
10
Деяк
20
Нкололо
20
Нкололо
10
Деяк
11
Бирлигеа
11
Мунтяну
11
Мунтяну
11
Бирлигеа
26
12
12
26
32
18
18
32
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Маккаби ПТ
89
Отто Хиндрих
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
98
Tomer Litvinov
ВР
44
Hadar Fuchs
ЦЗ
17
Aviv Salem
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
10
Ariel Lugassy
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Остались в запасе
98
Tomer Litvinov
ВР
44
Hadar Fuchs
ЦЗ
17
Aviv Salem
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
10
Ariel Lugassy
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Дан Роман
Статистика матча ЧФР Клуж - Маккаби ПТ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.12.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
15.08.2024
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби ПТ
0 : 1
08.08.2024
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби ПТ
0 : 5
01.08.2024
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
2 : 0
25.07.2024
Маккаби ПТ
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Константин Рэдулеску
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