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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби ПТ - Брага
Маккаби ПТ - Брага: обзор матча 01 августа 2024
Маккаби ПТ
01.08.2024, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 5
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Брага
29'
А. Марин
41'
Р. Фернандеш
45+4'
Р. Саласар
62'
П. Галабов (АГ)
90+1'
А. Эль Уаззани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби ПТ - Брага
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:5!
А. Эль Уаззани
Замена
A. Salem
️️️️
N. Yehoshua
84'
72'
Замена
B. Wdowik
️️️️
А. Марин
Замена
I. Vered
️️️️
L. Štor
71'
64'
Замена
T. Helguera
️️️️
Р. Саласар
64'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Р. Орта
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
П. Галабов
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
Р. Саласар
Пас отдал
Р. Орта
Желтая карточка
Y. Teper
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фернандеш
Пас отдал
Брума
Желтая карточка
A. Azugi
29'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Марин
Пас отдал
Р. Саласар
Замена
A. Azugi
️️️️
G. Deznet
18'
6'
Желтая карточка
А. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби ПТ
34
Marco Wolff
ВР
26
Guy Deznet
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
32
Muhammad Handy
ЦЗ
16
Yarden Cohen
ЦЗ
53
Liran Hazan
ЦП
28
Niv Yehoshua
ЦП
14
Tamir Glazer
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
7
Luka Štor
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
77
Брума
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Маккаби ПТ
98
Tomer Litvinov
ВР
12
Alon Azugi
ЦЗ
55
Shavit Elgaby
ЦЗ
17
Aviv Salem
ЦП
18
Idan Vered
ЦП
20
Ido Cohen
ЦП
45
Ilay Tzairy
ЦП
77
Amir Altoury
ЦФ
8
Anas Mahamid
ЦФ
10
Ariel Lugassy
ЦФ
11
Or Roizman
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
3-2-4-1
34
25
Галабов
32
16
2
Каро
26
53
14
6
28
7
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
4
Ниакате
26
Арри-Мби
3
Марин
29
Горби
19
Эль Уаззани
78
Фернандеш
17
Саласар
77
Брума
21
Орта
26
12
12
26
28
17
17
28
7
18
18
7
3
Марин
20
20
3
Марин
17
Саласар
6
6
17
Саласар
21
Орта
9
Фернандес
9
Фернандес
21
Орта
Остались в запасе
Маккаби ПТ
Брага
98
Tomer Litvinov
ВР
55
Shavit Elgaby
ЦЗ
20
Ido Cohen
ЦП
45
Ilay Tzairy
ЦП
77
Amir Altoury
ЦФ
8
Anas Mahamid
ЦФ
10
Ariel Lugassy
ЦФ
11
Or Roizman
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
98
Tomer Litvinov
ВР
55
Shavit Elgaby
ЦЗ
20
Ido Cohen
ЦП
45
Ilay Tzairy
ЦП
77
Amir Altoury
ЦФ
8
Anas Mahamid
ЦФ
10
Ariel Lugassy
ЦФ
11
Or Roizman
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Маккаби ПТ - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
15.08.2024
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби ПТ
0 : 1
08.08.2024
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби ПТ
0 : 5
01.08.2024
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
2 : 0
25.07.2024
Маккаби ПТ
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Вангелис Манухос
(Арголида)
Стадион:
Vivacom Arena Georgi Asparuhov, Sofia
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