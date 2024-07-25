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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Маккаби ПТ
Брага - Маккаби ПТ: обзор матча 25 июля 2024
Брага
25.07.2024, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Маккаби ПТ
56'
Р. Орта
59'
Р. Саласар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Маккаби ПТ
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Брума
90'
+1
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Р. Фернандеш
86'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Эль Уаззани
77'
Замена
Ж. Горби
️️️️
Р. Орта
77'
Желтая карточка
С. Саатджи
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Саласар
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
Брума
56'
9'
Желтая карточка
А. Каро
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Брага - Маккаби ПТ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
15.08.2024
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби ПТ
0 : 1
08.08.2024
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби ПТ
0 : 5
01.08.2024
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
2 : 0
25.07.2024
Маккаби ПТ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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