Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби ПТ - ЧФР Клуж
Маккаби ПТ - ЧФР Клуж: обзор матча 08 августа 2024
Маккаби ПТ
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
9'
К. Мухар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби ПТ - ЧФР Клуж
88'
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Ч. Деяк
Желтая карточка
M. Handy
87'
85'
Замена
А. Фика
️️️️
К. Мухар
85'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Д. Бирлигеа
79'
Желтая карточка
К. Кейта
77'
Желтая карточка
К. Мухар
76'
Замена
К. Кейта
️️️️
П. Тахцидис
Желтая карточка
Y. Cohen
74'
Замена
A. Salem
️️️️
Y. Cohen
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Мухар
Желтая карточка
G. Deznet
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби ПТ
34
Marco Wolff
ВР
26
Guy Deznet
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
32
Muhammad Handy
ЦЗ
16
Yarden Cohen
ЦЗ
53
Liran Hazan
ЦП
28
Niv Yehoshua
ЦП
14
Tamir Glazer
ЦП
8
Anas Mahamid
ЦФ
7
Luka Štor
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Маккаби ПТ
98
Tomer Litvinov
ВР
19
Gal Gabi Maatuk
ЦЗ
12
Alon Azugi
ЦЗ
44
Hadar Fuchs
ЦЗ
17
Aviv Salem
ЦП
18
Idan Vered
ЦП
20
Ido Cohen
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
10
Ariel Lugassy
ЦФ
11
Or Roizman
ЦФ
77
Amir Altoury
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
8
Алин Фика
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
20
Бени Нкололо
ПВ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
3-2-3-2
34
25
Галабов
32
16
2
Каро
26
53
28
14
7
8
2-5-2-1
90
Сава
5
45
Камора
19
Могос
18
77
Тахцидис
10
Деяк
73
Мухар
7
Кореница
11
Бирлигеа
41
16
17
17
16
77
Тахцидис
6
Кейта
6
Кейта
77
Тахцидис
73
Мухар
8
Фика
8
Фика
73
Мухар
11
Бирлигеа
9
Постолачи
9
Постолачи
11
Бирлигеа
10
Деяк
99
99
10
Деяк
Остались в запасе
Маккаби ПТ
ЧФР Клуж
98
Tomer Litvinov
ВР
19
Gal Gabi Maatuk
ЦЗ
12
Alon Azugi
ЦЗ
44
Hadar Fuchs
ЦЗ
18
Idan Vered
ЦП
20
Ido Cohen
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
10
Ariel Lugassy
ЦФ
11
Or Roizman
ЦФ
77
Amir Altoury
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
89
Отто Хиндрих
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
20
Бени Нкололо
ПВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
98
Tomer Litvinov
ВР
19
Gal Gabi Maatuk
ЦЗ
12
Alon Azugi
ЦЗ
44
Hadar Fuchs
ЦЗ
18
Idan Vered
ЦП
20
Ido Cohen
ЦП
6
Yonatan Teper
ЦП
10
Ariel Lugassy
ЦФ
11
Or Roizman
ЦФ
77
Amir Altoury
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
20
Бени Нкололо
ПВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Роман
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Маккаби ПТ - ЧФР Клуж
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
15.08.2024
Маккаби ПТ
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби ПТ
0 : 1
08.08.2024
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби ПТ
0 : 5
01.08.2024
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
2 : 0
25.07.2024
Маккаби ПТ
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.12.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
HaMoshava Stadium, Petah Tikva
Новости команд
Все
Маккаби ПТ
ЧФР Клуж
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+