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Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Яблонец
ЧФР Клуж - Яблонец: обзор матча 09 декабря 2021
ЧФР Клуж
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Яблонец
45'
Г. Дебелюх
83'
Г. Дебелюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Яблонец
90'
Желтая карточка
М. Сурзин
88'
Замена
А. Ваничек
️️️️
В. Пиларж
88'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Гоушка
Замена
Ф. Стефан
️️️️
Ч. Деяк
87'
Желтая карточка
Д. Алибек
86'
Замена
Р. Бухенна
️️️️
Г. Дебелюх
86'
ГОЛ! 2:0!
Г. Дебелюх
Пас отдал
В. Костаке
83'
80'
Желтая карточка
В. Кубишта
79'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Х. Родригес
️️️️
М. Бордеяну
73'
Замена
Д. Алибек
️️️️
А. Паун-Александру
72'
68'
Замена
М. Долежал
️️️️
Т. Чванчара
67'
Замена
В. Кубишта
️️️️
Т. Малински
Замена
В. Костаке
️️️️
Б. Омрани
56'
Желтая карточка
М. Бордеяну
55'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дебелюх
Пас отдал
К. Маня
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Криштиану
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
5
Хонатан Родригес
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
24
Томаш Смейкал
ПП
15
Мартин Долежал
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Балградян
33
Буркэ
3
Граовац
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
23
Маня
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
29
Омрани
4-3-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
4
Мартинец
30
Зелены
4
Холик
8
Гоушка
3
Хюбшман
27
Кратохвил
11
Пиларж
70
Чванчара
26
Малински
10
Деяк
96
Стефан
96
Стефан
10
Деяк
27
Дебелюх
5
Бухенна
5
Бухенна
27
Дебелюх
37
Бордеяну
5
Родригес
5
Родригес
37
Бордеяну
29
Омрани
20
Костаке
20
Костаке
29
Омрани
10
Паун-Александру
7
Алибек
7
Алибек
10
Паун-Александру
26
Малински
27
Кубишта
27
Кубишта
26
Малински
3
Хюбшман
7
Поважанец
7
Поважанец
3
Хюбшман
11
Пиларж
10
Ваничек
10
Ваничек
11
Пиларж
8
Гоушка
24
Смейкал
24
Смейкал
8
Гоушка
70
Чванчара
15
Долежал
15
Долежал
70
Чванчара
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Яблонец
89
Отто Хиндрих
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Криштиану
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Криштиану
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча ЧФР Клуж - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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