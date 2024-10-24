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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Серкль Брюгге
Викингур - Серкль Брюгге: обзор матча 24 октября 2024
Викингур
24.10.2024, четверг, 17:30
Лига конференций, 2 тур
3 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
83'
Г. Ватнхамар
16'
К. Олаигбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Серкль Брюгге
ГОЛ! 1:1!
Г. Ватнхамар
Пас отдал
G. Thórdarson
83'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
К. Фридлейфур Гуннарссон
74'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
H. Smári Sigurðsson
62'
59'
Замена
L. Agyekum
️️️️
Бруниньо
59'
Замена
Т. Сомерс
️️️️
М. Эфекеле
59'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
A. Ouattara
58'
Желтая карточка
К. Данке
56'
Желтая карточка
А. Франсис
Замена
Н. Хансен
️️️️
А. Элис Трандарсон
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Олаигбе
Пас отдал
К. Данке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
(К)
ОП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
(К)
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
35
Jochum Magnusson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
Серкль Брюгге
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
75
Sebbe Gheerardyns
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
64
Søren Coens
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
78
Ono Vanackere
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
3-1-4-2
1
Йонссон
6
Ватнхамар
12
22
Гуннарссон
8
Андрасон
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
7
Агнарссон
23
25
22
3-1-3-3
26
Делань
76
3
13
Мянго
27
21
Эфекеле
19
Бруниньо
11
Олаигбе
9
Данке
7
17
Франсис
12
5
Фьолусон
5
Фьолусон
12
22
Гуннарссон
24
Атласон
24
Атласон
22
Гуннарссон
21
Трандарсон
23
Хансен
23
Хансен
21
Трандарсон
19
Бруниньо
77
77
19
Бруниньо
21
Эфекеле
24
Сомерс
24
Сомерс
21
Эфекеле
7
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Остались в запасе
Викингур
Серкль Брюгге
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
35
Jochum Magnusson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
75
Sebbe Gheerardyns
ЦЗ
64
Søren Coens
ЦП
78
Ono Vanackere
ЦП
40
Xander Martlé
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
35
Jochum Magnusson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
75
Sebbe Gheerardyns
ЦЗ
64
Søren Coens
ЦП
78
Ono Vanackere
ЦП
40
Xander Martlé
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Викингур - Серкль Брюгге
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
13
Количество передач
431
367
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
65
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.29
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Vitalijs Spasjonnikovs, Latvia
Стадион:
Kópavogsvöllur, Kópavogur
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