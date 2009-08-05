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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо - Селтик
Динамо - Селтик: обзор матча 05 августа 2009
Динамо
05.08.2009, среда, 20:00
Лига Чемпионов, Финал
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Селтик
44'
С. Макдональд
90+2'
Г. Самарас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Селтик
Замена
А. Ропотан
️️️️
Л. Фернандес
+5
+2
ГОЛ! 0:2!
Г. Самарас
Замена
А. Кокорин
️️️️
В. Свежов
Замена
Г. Самарас
️️️️
С. Макдональд
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
С. Браун
️️️️
М. Фортуне
ГОЛ! 0:1!
С. Макдональд
Пас отдал
А. Хинкель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Массимо Донати
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
33
Крис Киллен
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
5
Ковальчик
25
Хохлов
23
Комбаров
6
Свежов
26
Уилкшир
9
Комбаров
11
Кержаков
4-3-1-2
1
Боруц
20
Хинкель
4
Ловенс
5
Колдуэлл
13
Фокс
5
Донати
21
Н'Гуэмо
15
Мэлони
46
МакГиди
77
Макдональд
32
Фортуне
6
Фернандес
19
Ропотан
19
Ропотан
6
Фернандес
6
Свежов
9
Кокорин
9
Кокорин
6
Свежов
32
Фортуне
8
Браун
8
Браун
32
Фортуне
77
Макдональд
30
Самарас
30
Самарас
77
Макдональд
Остались в запасе
Динамо
Селтик
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
33
Крис Киллен
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
33
Крис Киллен
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Динамо - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Фредерик Нильссон (оба - Швеция)
Делегат:
Арно Саркисян (Армения)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"ТВЦ" 19:55 (прямая)
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