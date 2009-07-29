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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Динамо
Селтик - Динамо: обзор матча 29 июля 2009
Селтик
29.07.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Динамо
8'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Динамо
Желтая карточка
К. Киллен
Травма
Л. Нейлор
Замена
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
Д. Фокс
️️️️
М. Донати
Желтая карточка
М. Донати
Замена
К. Киллен
️️️️
С. Макдональд
Замена
Г. Самарас
️️️️
М. Фортуне
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
18
Ли Нейлор
(К)
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
(К)
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
8
Вилло Флуд
ПП
33
Крис Киллен
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
18
Нейлор
5
Колдуэлл
4
Ловенс
20
Хинкель
15
Мэлони
5
Донати
21
Н'Гуэмо
46
МакГиди
77
Макдональд
32
Фортуне
4-4-2
30
Габулов
5
Ковальчик
6
Фернандес
8
Колодин
13
Гранат
9
Комбаров
6
Свежов
26
Уилкшир
23
Комбаров
9
Кокорин
11
Кержаков
5
Донати
13
Фокс
13
Фокс
5
Донати
77
Макдональд
33
Киллен
33
Киллен
77
Макдональд
32
Фортуне
30
Самарас
30
Самарас
32
Фортуне
Остались в запасе
Селтик
Динамо
24
Лукаш Залушка
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
8
Вилло Флуд
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
8
Вилло Флуд
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Селтик - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Никола Николетти
Алессандро Петрелла (оба - Италия)
Делегат:
Жан-Мари Филипс (Бельгия)
Стадион:
Селтик Парк
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