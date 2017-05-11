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Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Сельта
Манчестер Юнайтед - Сельта: обзор матча 11 мая 2017
Манчестер Юнайтед
11.05.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сельта
17'
М. Феллайни
85'
Ф. Ронкалья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сельта
90'
+2
Желтая карточка
Г. Кабрал
89'
Красная карточка
Ф. Ронкалья
Замена
К. Смоллинг
️️️️
М. Рэшфорд
89'
Красная карточка
Э. Байи
88'
87'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Лингард
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Т. Бонгонда
Желтая карточка
А. Эррера
81'
80'
Замена
К. Бове
️️️️
П. Систо
Замена
М. Кэррик
️️️️
Г. Мхитарян
77'
68'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Н. Радойя
66'
Желтая карточка
Я. Аспас
45'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
Д. Блинд
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
М. Рэшфорд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
3-5-2
44
Ромеро
17
Блинд
3
Байи
36
Дармиан
25
Феллайни
22
Мхитарян
8
Погба
21
Эррера
25
Валенсия
77
Лингард
9
Рэшфорд
4-4-2
1
Альварес
22
Мальо
14
Ронкалья
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
19
Эрнандес
77
Систо
10
Васс
11
Гуидетти
10
Аспас
9
Рэшфорд
6
Смоллинг
6
Смоллинг
9
Рэшфорд
22
Мхитарян
16
Кэррик
16
Кэррик
22
Мхитарян
77
Лингард
32
Руни
32
Руни
77
Лингард
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Бонгонда
22
Радойя
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
77
Систо
12
Бове
12
Бове
77
Систо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сельта
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сельта
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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