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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Манчестер Юнайтед
Сельта - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 мая 2017
Сельта
04.05.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
67'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Бове
️️️️
У. Мальо
90'
+2
89'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Э. Янг
85'
Желтая карточка
П. Погба
80'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
78'
Замена
Э. Янг
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
74'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Желтая карточка
У. Мальо
66'
33'
Желтая карточка
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
25
Маруан Феллайни
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-4-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
19
Эрнандес
77
Систо
22
Радойя
10
Аспас
11
Гуидетти
3-5-2
44
Ромеро
36
Дармиан
3
Байи
17
Блинд
25
Феллайни
22
Мхитарян
8
Погба
21
Эррера
25
Валенсия
9
Рэшфорд
77
Лингард
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
22
Мальо
12
Бове
12
Бове
22
Мальо
22
Мхитарян
15
Янг
15
Янг
22
Мхитарян
Янг
6
Смоллинг
6
Смоллинг
Янг
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Сельта
Манчестер Юнайтед
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сельта - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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