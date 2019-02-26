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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Эвертон
Кардифф - Эвертон: обзор матча 26 февраля 2019
Кардифф
26.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Эвертон
41'
Г. Сигурдссон
66'
Г. Сигурдссон
90+3'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Эвертон
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
И. Гуйе
Желтая карточка
Д. Мерфи
81'
66'
ГОЛ! 0:2!
Г. Сигурдссон
50'
Желтая карточка
Л. Динь
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Ш. Моррисон
14'
Желтая карточка
Л. Бакуна
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-4-1-1
13
Этеридж
12
Беннетт
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
11
Мендес-Лэйнг
5
Гуннарссон
10
Бакуна
30
Хойлетт
14
Рид
7
Зохоре
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
19
Ягиелка
12
Динь
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Кардифф
Эвертон
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Кардифф - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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