Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Бурунди - Гвинея
Бурунди - Гвинея: обзор матча 30 июня 2019
Бурунди
30.06.2019, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бурунди - Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Аль-Салам
Новости команд
Все
Бурунди
Гвинея
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Марокко – Бурунди: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
26 мая
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Марокко – Бурунди: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
26 мая
Марокко – Бурунди: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.90
25 мая
Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с Бурунди
2024.10.07 21:33
11
136-я сборная мира готова сыграть с Россией
2024.10.07 19:30
11
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+