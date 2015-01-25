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Расписание матчей
Кубок Африки
Конго - Буркина-Фасо
Конго - Буркина-Фасо: обзор матча 25 января 2015
Конго
25.01.2015, воскресенье, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
51'
Тьеви
87'
Ф. Н'Гусси
86'
А. Бансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Конго - Буркина-Фасо
Замена
Ц. Гандзе
️️️️
Ф. Лицинги
89'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Н'Гусси
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Бансе
Пас отдал
И. Удраого
Замена
Ф. Н'Гусси
️️️️
Ф. Доре
75'
73'
Замена
И. Удраого
️️️️
А. Траоре
Замена
Л. Дунияма
️️️️
Тьеви
63'
59'
Замена
А. Бансе
️️️️
И. Гуо
58'
Замена
Б. Траоре
️️️️
П. Накулма
ГОЛ! 1:0!
Тьеви
Пас отдал
Ф. Доре
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конго
0
Кристоффер Мафумби
ВР
6
Димитри Биссики
ЦЗ
18
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
5
Арнольд Бука
ЦЗ
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
21
Саджесс Бабеле
ЦП
7
Принс Оньянге
ЦП
8
Дельвин Ндинга
ЦП
13
Тьеви
ПВ
10
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
9
Исса Гуо
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
10
Ален Траоре
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Конго
22
Павел Ндзила
ВР
16
Чансел Масса
ВР
4
Борис Мубио
ЦЗ
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
20
Харди Бингулия
ЦП
14
Цесар Гандзе
ЦП
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
17
Крис Малонга
ЦФ
11
Фабрис Н'Гусси
ЦФ
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
19
Доминик Малонга
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Джонатан Зонго
ЛП
3
Мусса Йедан
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
4-4-1-1
0
Мафумби
6
Биссики
2
Н'Ганга
5
Бука
18
Бодри
12
Лицинги
7
Оньянге
8
Ндинга
21
Бабеле
13
Тьеви
10
Доре
4-1-4-1
23
Саноу
5
Коффи
4
Коне
25
Яго
9
Гуо
18
Каборе
8
Траоре
11
Питройпа
6
Коне
10
Траоре
7
Накулма
13
Тьеви
15
Дунияма
15
Дунияма
13
Тьеви
10
Доре
11
Н'Гусси
11
Н'Гусси
10
Доре
12
Лицинги
14
Гандзе
14
Гандзе
12
Лицинги
8
Траоре
20
Удраого
20
Удраого
8
Траоре
7
Накулма
10
Траоре
10
Траоре
7
Накулма
9
Гуо
15
Бансе
15
Бансе
9
Гуо
Остались в запасе
Конго
Буркина-Фасо
22
Павел Ндзила
ВР
4
Борис Мубио
ЦЗ
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
17
Крис Малонга
ЦФ
20
Харди Бингулия
ЦП
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
16
Чансел Масса
ВР
19
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
3
Мусса Йедан
ЦП
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Джонатан Зонго
ЛП
7
Флорен Руамба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Пол Пут
Остались в запасе
22
Павел Ндзила
ВР
4
Борис Мубио
ЦЗ
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
17
Крис Малонга
ЦФ
20
Харди Бингулия
ЦП
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
16
Чансел Масса
ВР
19
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
3
Мусса Йедан
ЦП
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Джонатан Зонго
ЛП
7
Флорен Руамба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Пол Пут
Статистика матча Конго - Буркина-Фасо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Жозеф Лампти
Стадион:
Нуэво Эстадио
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