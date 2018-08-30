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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Генк
Брондбю - Генк: обзор матча 30 августа 2018
Брондбю
30.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 4
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Генк
34'
К. Вильчек
58'
Й. Ларссон
15'
Р. Малиновский
33'
Д. Ндонгала
66'
С. Деваст
87'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Генк
87'
ГОЛ! 2:4!
М. Саматта
Пас отдал
Й. Уронен
69'
Желтая карточка
С. Берге
66'
ГОЛ! 2:3!
С. Деваст
Пас отдал
А. Посуэло
ГОЛ! 2:2!
Й. Ларссон
Пас отдал
К. Вильчек
58'
44'
Желтая карточка
А. Посуэло
ГОЛ! 1:2!
К. Вильчек
34'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ндонгала
Пас отдал
Л. Троссард
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Д. Ндонгала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
3-3-1
5
Юнг
2
Араюри
13
Ларссон
13
Кайзер
5
Радошевич
21
Кристенсен
10
Вильчек
2-3-3
20
Вукович
6
Деваст
21
Уронен
16
Берге
8
Посуэло
17
Малиновский
10
Троссард
25
Саматта
77
Ндонгала
Остались в запасе
Брондбю
Генк
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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