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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Брондбю
Генк - Брондбю: обзор матча 23 августа 2018
Генк
23.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
5 : 2
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Брондбю
37'
М. Саматта
45+1'
Л. Троссард (П)
55'
М. Саматта
70'
М. Саматта
90+1'
Л. Троссард
47'
Х. Херманнссон
51'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Брондбю
ГОЛ! 5:2!
Л. Троссард
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
М. Саматта
70'
ГОЛ! 3:2!
М. Саматта
Пас отдал
Р. Малиновский
55'
51'
ГОЛ! 2:2!
К. Вильчек
Желтая карточка
Й. Уронен
49'
47'
ГОЛ! 2:1!
Х. Херманнссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Троссард
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
А. Посуэло
37'
Желтая карточка
М. Саматта
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Брондбю
11
Симон Тибблинг
ЦП
2-3-3
20
Вукович
6
Деваст
21
Уронен
16
Берге
17
Малиновский
8
Посуэло
77
Ндонгала
25
Саматта
10
Троссард
4-3-1
5
Юнг
6
Херманнссон
13
Ларссон
2
Араюри
21
Кристенсен
13
Кайзер
5
Радошевич
10
Вильчек
Остались в запасе
Генк
Брондбю
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Генк - Брондбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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