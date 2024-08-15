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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Брондбю
Легия - Брондбю: обзор матча 15 августа 2024
Легия
15.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Брондбю
45+3'
Р. Панков
38'
Д. Васс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Брондбю
Желтая карточка
С. Капуади
90'
+3
Замена
Р. Морисита
️️️️
Лукиньяс
88'
85'
Замена
О. Швартау
️️️️
Н. Нартей
85'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Квистгарден
Желтая карточка
Б. Капустка
79'
Замена
С. Капуади
️️️️
Р. Панков
76'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
76'
74'
Замена
Ф. Алвес
️️️️
Ш. Клайбер
74'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Д. Васс
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
60'
58'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
50'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
ГОЛ! 1:1!
Р. Панков
Пас отдал
Р. Винагре
45'
+3
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Васс
Желтая карточка
К. Тобиаш
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
25
Рея Морисита
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
50
William Sonne-Schmidt
ВР
3
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
19
Bertram Kvist
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
22
Барсия
12
Панков
5
Гонсалвеш
8
Августиняк
67
Капустка
82
Лукиньяс
22
Вшолек
17
Пекхарт
28
Гуал
4-4-1-1
1
Пенц
2
Клайбер
5
Лауритсен
14
Расмуссен
28
Себулонсен
10
Васс
99
Нартей
99
Бишофф
5
Радошевич
14
Сузуки
30
Квистгарден
12
Панков
3
Капуади
3
Капуади
12
Панков
82
Лукиньяс
25
Морисита
25
Морисита
82
Лукиньяс
28
Гуал
19
19
28
Гуал
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
2
Клайбер
32
Алвес
32
Алвес
2
Клайбер
10
Васс
11
Бундгор
11
Бундгор
10
Васс
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
99
Нартей
29
Швартау
29
Швартау
99
Нартей
Остались в запасе
Легия
Брондбю
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
30
Томас Миккельсен
ВР
50
William Sonne-Schmidt
ВР
3
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
50
William Sonne-Schmidt
ВР
3
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Легия - Брондбю
3
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
9
19
Офсайды
2
0
Количество передач
285
580
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Войска Польского
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