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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брондбю - Легия
Брондбю - Легия: обзор матча 08 августа 2024
Брондбю
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Легия
19'
Ф. Бундгор
36'
М. Квистгарден
24'
Т. Пекхарт
70'
Лукиньяс
87'
Р. Морисита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Легия
Замена
Э. Йебоа
️️️️
Н. Нартей
90'
+2
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Васс
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:3!
Р. Морисита
Пас отдал
Б. Крамер
82'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
82'
Замена
Р. Морисита
️️️️
Б. Капустка
Замена
О. Швартау
️️️️
Ф. Бундгор
75'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Квистгарден
75'
70'
ГОЛ! 2:2!
Лукиньяс
Пас отдал
Б. Крамер
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
С. Серас Себулонсен
66'
Желтая карточка
Д. Васс
65'
60'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
60'
Замена
П. Вшолек
️️️️
П. Кун
ГОЛ! 2:1!
М. Квистгарден
Пас отдал
Ф. Бундгор
36'
24'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Б. Капустка
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бундгор
19'
15'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Ю. Челхака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Брондбю
50
William Sonne-Schmidt
ВР
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4-3-2-1
1
Пенц
32
Алвес
5
Лауритсен
14
Расмуссен
28
Себулонсен
10
Васс
99
Нартей
99
Бишофф
11
Бундгор
14
Сузуки
30
Квистгарден
3-1-2-2-2
25
Тобиаш
12
Панков
22
Барсия
19
Винагре
8
Августиняк
16
Челхака
23
Кун
67
Капустка
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Себулонсен
2
Клайбер
2
Клайбер
28
Себулонсен
10
Васс
5
Радошевич
5
Радошевич
10
Васс
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
99
Нартей
99
Йебоа
99
Йебоа
99
Нартей
11
Бундгор
29
Швартау
29
Швартау
11
Бундгор
16
Челхака
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
16
Челхака
23
Кун
22
Вшолек
22
Вшолек
23
Кун
67
Капустка
25
Морисита
25
Морисита
67
Капустка
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
28
Гуал
19
19
28
Гуал
Остались в запасе
Брондбю
Легия
50
William Sonne-Schmidt
ВР
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
50
William Sonne-Schmidt
ВР
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Брондбю - Легия
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
15
7
Количество передач
716
395
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Martin Dohal, Slovakia
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Посещаемость:
19502
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