Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Брондбю
Динамо - Брондбю: обзор матча 22 января 2014
Динамо
22.01.2014, среда, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Брондбю
24'
М. Ломич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Брондбю
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Ионов
81'
Желтая карточка
А. Ионов
76'
Замена
А. Панюков
️️️️
Р. Зобнин
72'
Желтая карточка
А. Кокорин
64'
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Дядюн
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
К. Кураньи
46'
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Денисов
46'
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Флореску
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Б. Джуджак
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Яхуби
46'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Ломич
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
К. Самба
46'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Л. Уилкшир
46'
Замена
В. Гранат
️️️️
Б. Ротенберг
46'
Замена
Р. Березовский
️️️️
В. Габулов
46'
Желтая карточка
Б. Джуджак
42'
Замена
М. Яхуби
️️️️
А. Катрич
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ломич
24'
Желтая карточка
К. Самба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо - Брондбю
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Главный судья:
Абдула Абдуши
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Брондбю
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
Вчера, 22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
Вчера, 22:16
2
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
Вчера, 19:20
1
В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
Вчера, 18:07
6
Стало известно местоположение Шварца – немец пропустил матч «Динамо»
Вчера, 17:16
6
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
Вчера, 22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
Вчера, 22:16
2
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
Вчера, 19:20
1
В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
Вчера, 18:07
6
Стало известно местоположение Шварца – немец пропустил матч «Динамо»
Вчера, 17:16
6
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+