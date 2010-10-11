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Расписание матчей
Бразилия - Украина
Бразилия - Украина: обзор матча 11 октября 2010
Бразилия
11.10.2010, понедельник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Украина
24'
Д. Алвес
64'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Украина
Замена
Весли
️️️️
Элиас
Замена
Андре
️️️️
Робиньо
Замена
Нилмар
️️️️
Пато
Замена
А. Гай
️️️️
В. Полевой
Замена
Сандро
️️️️
Рамирес
Замена
Жулиано
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 2:0!
Пато
Пас отдал
К. Эдуардо
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
️️️️
О. Гусев
Замена
Адриано
️️️️
А. Сантос
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 1:0!
Д. Алвес
Пас отдал
Робиньо
Желтая карточка
Рамирес
20'
16'
Желтая карточка
А. Тимощук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
22
Виктор
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
5
Лукас Лейва
ЦП
0
Рамирес
ЦП
8
Элиас
ЦП
10
Карлос Эдуардо
АП
7
Робиньо
(К)
ЦФ
17
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
0
Владимир Полевой
ЦП
8
Александр Алиев
АП
9
Олег Гусев
ПВ
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Бразилия
12
Нето
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
13
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Сандро
ЦП
17
Жулиано
АП
16
Весли
АП
20
Андре
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
0
Денис Кулаков
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
18
Алексей Гай
ЦП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-3-1-2
22
Виктор
6
Сантос
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
5
Лейва
0
Рамирес
8
Элиас
10
Эдуардо
17
Пато
7
Робиньо
4-2-3-1
23
Дикань
17
Федецкий
5
Кучер
16
Мандзюк
2
Романчук
4
Тимощук
0
Полевой
9
Гусев
8
Алиев
14
Ротань
15
Милевский
6
Сантос
16
Адриано
16
Адриано
6
Сантос
0
Рамирес
5
Сандро
5
Сандро
0
Рамирес
10
Эдуардо
17
Жулиано
17
Жулиано
10
Эдуардо
8
Элиас
16
Весли
16
Весли
8
Элиас
7
Робиньо
20
Андре
20
Андре
7
Робиньо
17
Пато
19
Нилмар
19
Нилмар
17
Пато
0
Полевой
18
Гай
18
Гай
0
Полевой
15
Милевский
11
Селезнев
11
Селезнев
15
Милевский
Остались в запасе
Бразилия
Украина
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Ревер
ЦЗ
12
Нето
ВР
1
Джефферсон
ВР
13
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
0
Денис Кулаков
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Ревер
ЦЗ
12
Нето
ВР
1
Джефферсон
ВР
13
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
0
Денис Кулаков
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Андреа Мальдера
Статистика матча Бразилия - Украина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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