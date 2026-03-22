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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Ботошани
Херманнштадт - Ботошани: обзор матча 22 марта 2026
Херманнштадт
22.03.2026, воскресенье, 20:00
Румыния. Лига I, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ботошани
31'
A. Chitu
59'
С. Бус
72'
D. Albu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Ботошани
Завершен
Желтая карточка
Aviel Zargari
90'
+2
90'
+2'
Красная карточка
Эдуард Флореску
89'
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
A. Chitu
88'
Желтая карточка
Tiberiu Căpuşă
87'
Замена
Aviel Zargari
️️️️➡️️
D. Albu
87'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Сергиу Бус
81'
Замена
Silviu Balaure
️️️️➡️️
Cristian Neguț
80'
ГОЛ! 3:0!
D. Albu
Пас отдал
A. Chitu
72'
64'
Замена
Aldaír Ferreira
️️️️➡️️
Andrei Dumiter
64'
Замена
Штефан Бодиштяну
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
ГОЛ! 2:0!
Сергиу Бус
59'
56'
Желтая карточка
Папе Диав
46'
Замена
Adams Friday
️️️️➡️️
Михай Бордеяну
46'
Замена
Alexandru Bota
️️️️➡️️
Narcis Cosmin Ilas
45'
+4'
44'
Желтая карточка
Andrei Miron
ГОЛ! 1:0!
A. Chitu
Пас отдал
Cristian Neguț
31'
Замена
L. Stancu
️️️️➡️️
Kevin Ciubotaru
27'
23'
Замена
Luka Kukić
️️️️➡️️
Яннис Анестис
22'
Травма
Яннис Анестис
Желтая карточка
Kevin Ciubotaru
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
3
Андреас Каро
ЦЗ
24
Antoni Ivanov
ЦП
8
D. Albu
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
10
Cristian Neguț
(К)
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Ботошани
99
Яннис Анестис
ВР
23
Папе Диав
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
37
Михай Бордеяну
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
77
L. Stancu
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
15
Christ Afalna
ЦФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
8
Aldaír Ferreira
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
67
Enriko Papa
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
3-2-1-4
1
Лазар
98
2
Чорбаджийски
3
Каро
24
8
23
Флореску
66
9
11
Бус
10
3-1-1-5
99
Анестис
23
Диав
4
73
28
Петро
37
Бордеяну
30
41
7
26
Онженда
11
10
96
96
10
98
77
77
98
9
15
15
9
8
36
36
8
11
Бус
19
19
11
Бус
99
Анестис
1
1
99
Анестис
41
8
8
41
37
Бордеяну
12
12
37
Бордеяну
73
20
20
73
11
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
11
Остались в запасе
Херманнштадт
Ботошани
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
5
Răzvan Creț
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
67
Enriko Papa
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
Остались в запасе
5
Răzvan Creț
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
67
Enriko Papa
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Херманнштадт - Ботошани
3
1
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
6
8
Офсайды
4
0
Количество передач
343
465
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Посещаемость:
2537
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2017.06.24 17:38
2
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
2017.06.24 17:38
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3 : 0
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Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
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Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
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2 : 2
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ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
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Ботошани
1 : 1
10.05.2026
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