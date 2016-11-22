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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Легия
Боруссия Д - Легия: обзор матча 22 ноября 2016
Боруссия Д
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
8 : 4
Завершен
Легия
17'
С. Кагава
18'
С. Кагава
20'
Н. Шахин
29'
У. Дембеле
32'
М. Ройс
52'
М. Ройс
81'
Ф. Пасслак
90+4'
Я. Ржежничак (АГ)
10'
А. Прийович
24'
А. Прийович
57'
М. Кухарчик
83'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Легия
ГОЛ в свои ворота! 8:4!
Я. Ржежничак
90'
+4
Желтая карточка
М. Гинтер
88'
83'
ГОЛ! 7:4!
Н. Николич
Пас отдал
М. Радович
ГОЛ! 7:3!
Ф. Пасслак
81'
75'
Замена
Н. Николич
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
А. Шюррле
️️️️
У. Дембеле
72'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Н. Шахин
70'
69'
Замена
М. Ветеска
️️️️
А. Прийович
63'
Желтая карточка
М. Пождан
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Бартра
62'
61'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
57'
ГОЛ! 6:3!
М. Кухарчик
Пас отдал
М. Радович
55'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 6:2!
М. Ройс
Пас отдал
У. Дембеле
52'
ГОЛ! 5:2!
М. Ройс
Пас отдал
С. Кагава
32'
ГОЛ! 4:2!
У. Дембеле
Пас отдал
М. Ройс
29'
24'
ГОЛ! 3:2!
А. Прийович
Пас отдал
Б. Берешиньски
ГОЛ! 3:1!
Н. Шахин
20'
ГОЛ! 2:1!
С. Кагава
Пас отдал
У. Дембеле
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Кагава
Пас отдал
У. Дембеле
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Прийович
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
8
Гонсало Кастро
ПП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
12
Гильерме
АП
8
Вадис Оджиджа-Офое
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
3-3-3-1
1
Вайденфеллер
28
Гинтер
5
Бартра
25
Пасслак
8
Шахин
17
Роде
8
Кастро
10
Кагава
18
Ройс
10
Дембеле
11
Пулишич
3-3-2-2
33
Чержняк
18
Берешиньски
52
Ржежничак
4
Червински
15
Копчински
32
Радович
2
Пождан
12
Гильерме
8
Оджиджа-Офое
9
Прийович
18
Кухарчик
5
Бартра
37
Дурм
37
Дурм
5
Бартра
10
Дембеле
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Дембеле
8
Шахин
7
Обамеянг
7
Обамеянг
8
Шахин
12
Гильерме
3
Йодловиц
3
Йодловиц
12
Гильерме
9
Прийович
24
Ветеска
24
Ветеска
9
Прийович
8
Оджиджа-Офое
11
Николич
11
Николич
8
Оджиджа-Офое
Остались в запасе
Боруссия Д
Легия
7
Эмре Мор
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Томас Тухель
34
Аркадиуш Маляж
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
34
Аркадиуш Маляж
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Боруссия Д - Легия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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