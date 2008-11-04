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ЧФР Клуж - Бордо
ЧФР Клуж - Бордо: обзор матча 04 ноября 2008
ЧФР Клуж
04.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЧФР Клуж - Бордо
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0
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10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Франческо Бураджина (оба - Швейцария)
Делегат:
Пекка Хямяляйнен (Финляндия)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
19380 из 30000 зрителей (64%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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