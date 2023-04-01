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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкпул
Престон - Блэкпул: обзор матча 01 апреля 2023
Престон
01.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 1
Завершен
Блэкпул
12'
Б. Поттс
26'
Б. Уайтмэн
51'
Т. Кэннон
89'
Д. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Блэкпул
90'
+2
Желтая карточка
К. Нельсон
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Д. Боулер
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Каррерас
83'
Замена
Д. Онома
️️️️
Д. Джонсон
83'
82'
Желтая карточка
Ч. Патино
77'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Д. Джонсон
74'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Поттс
74'
Замена
Л. Делап
️️️️
Т. Пэррот
67'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэннон
Пас отдал
А. Каррерас
51'
46'
Замена
Ч. Патино
️️️️
К. Дугалл
46'
Замена
Д. Боулер
️️️️
С. Хэмилтон
46'
Замена
И. Поведа
️️️️
К. Андерсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайтмэн
26'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
21'
Желтая карточка
Б. Поттс
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Поттс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
12
Джерри Йетс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Джонсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Брауне
19
Пэррот
9
Кэннон
3-3-2-2
12
Максвелл
35
Нельсон
3
Хасбэнд
6
Коннолли
2
Лайонс
16
Дугалл
6
Лоуренс-Габриэль
22
Хэмилтон
17
Роджерс
21
Андерсон
12
Йетс
18
Каррерас
11
Брэди
11
Брэди
18
Каррерас
44
Поттс
4
Ледсон
4
Ледсон
44
Поттс
14
Джонсон
17
Онома
17
Онома
14
Джонсон
19
Пэррот
19
Делап
19
Делап
19
Пэррот
16
Дугалл
28
Патино
28
Патино
16
Дугалл
21
Андерсон
99
Поведа
99
Поведа
21
Андерсон
22
Хэмилтон
11
Боулер
11
Боулер
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Престон
Блэкпул
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Алекс Нил
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Престон - Блэкпул
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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