Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бирмингем Сити
Манчестер Юнайтед - Бирмингем Сити: обзор матча 22 января 2011
Манчестер Юнайтед
22.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
5 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
2'
Д. Бербатов
31'
Д. Бербатов
45+2'
Р. Гиггз
53'
Д. Бербатов
76'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бирмингем Сити
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Бентли
ГОЛ! 5:0!
Нани
Пас отдал
Д. О'Ши
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Фахи
Замена
М. Оуэн
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 4:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
К. Джером
️️️️
А. Глеб
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 3:0!
Р. Гиггз
Пас отдал
У. Руни
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
У. Руни
Замена
Д. Гибсон
️️️️
М. Кэррик
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. О'Ши
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
6
Смоллинг
15
Видич
16
О'Ши
28
Андерсон
11
Гиггз
16
Кэррик
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
3-5-1-1
12
Фостер
2
Карр
24
Риджуэлл
28
Джонсон
21
Бентли
16
Фергюсон
77
Матч
11
Глеб
18
Фахи
3
Мерфи
27
Дербишир
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
16
Кэррик
24
Гибсон
24
Гибсон
16
Кэррик
11
Гиггз
10
Оуэн
10
Оуэн
11
Гиггз
18
Фахи
7
Ларссон
7
Ларссон
18
Фахи
21
Бентли
8
Гарднер
8
Гарднер
21
Бентли
11
Глеб
35
Джером
35
Джером
11
Глеб
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
21
Колин Дойл
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Ли Бойер
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Ли Бойер
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+