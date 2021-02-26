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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Денизлиспор
Бешикташ - Денизлиспор: обзор матча 26 февраля 2021
Бешикташ
26.02.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Денизлиспор
22'
К. Ларин
38'
В. Абубакар
39'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Денизлиспор
Замена
А. Хасич
️️️️
В. Абубакар
84'
Замена
Д. Токез
️️️️
А. Хатчинсон
83'
83'
Замена
М. Доссеви
️️️️
А. Сагаль
Замена
О. Озякуп
️️️️
Д. Вида
74'
68'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
M. Mesanovic
68'
Замена
H. Sacko
️️️️
М. Дискеруд
Замена
Г. Торе
️️️️
Д. Н'Куду
65'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Льяич
65'
54'
Желтая карточка
А. Сагаль
46'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
T. Lopes
ГОЛ! 3:0!
А. Льяич
Пас отдал
В. Абубакар
39'
ГОЛ! 2:0!
В. Абубакар
38'
38'
Замена
M. Bakalorz
️️️️
M. Yumlu
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
Денизлиспор
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
21
Н'Сакаля
19
Розье
5
Соуза
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
22
Льяич
9
Абубакар
9
Ларин
4-2-4
1
Генен
4
Фабиано
2
22
42
Дискеруд
5
22
Муравски
11
9
22
28
Сагаль
9
Абубакар
14
Хасич
14
Хасич
9
Абубакар
22
Льяич
20
Уйсал
20
Уйсал
22
Льяич
14
Н'Куду
30
Торе
30
Торе
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
24
Токез
24
Токез
13
Хатчинсон
21
Вида
15
Озякуп
15
Озякуп
21
Вида
9
20
20
9
2
76
76
2
28
Сагаль
14
Доссеви
14
Доссеви
28
Сагаль
42
Дискеруд
9
9
42
Дискеруд
22
6
6
22
Остались в запасе
Бешикташ
Денизлиспор
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Бешикташ - Денизлиспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
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