Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Линкольн
Бертон Альбион - Линкольн: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Бертон Альбион
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Линкольн
Матч
Личные встречи
Статистика матча Бертон Альбион - Линкольн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Линкольн
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
28 августа 2019, 21:56
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
20 апреля 2018, 11:44
3
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Бертон Альбион
Линкольн
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
19.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 3 тур
Линкольн
3 : 2
16.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
16.08.2025
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 2 тур
Уимблдон
2 : 0
09.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 2 тур
Барнсли
3 : 2
09.08.2025
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
16.08.2025
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 2 тур
Барнсли
3 : 2
09.08.2025
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 1 тур
Бертон Альбион
2 : 1
02.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 46 тур
Чарльтон
3 : 1
03.05.2025
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 38 тур
Бертон Альбион
1 : 1
29.04.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
19.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 3 тур
Линкольн
3 : 2
16.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 2 тур
Уимблдон
2 : 0
09.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 1 тур
Линкольн
2 : 0
02.08.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 46 тур
Линкольн
0 : 2
03.05.2025
Рексхэм
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: