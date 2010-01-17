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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Лейшоеш
Белененсеш - Лейшоеш: обзор матча 17 января 2010
Белененсеш
17.01.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат Португалии, 16 тур
1 : 3
Завершен
Лейшоеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Белененсеш - Лейшоеш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 30 тур
Лейшоеш
1 : 2
09.05.2010
Спортинг
Чемпионат Португалии, 29 тур
Ольяненси
1 : 0
02.05.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Брага
3 : 1
18.04.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Лейшоеш
2 : 0
11.04.2010
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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Белененсеш
Лейшоеш
Аленичев высказался о карьере сына в Португалии
2024.01.16 11:59
1
17-летний сын Аленичева подписал контракт с португальским «Лейшоешем»
2022.01.20 21:27
3
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Аленичев высказался о карьере сына в Португалии
2024.01.16 11:59
1
17-летний сын Аленичева подписал контракт с португальским «Лейшоешем»
2022.01.20 21:27
3
Форвард «Урала» Мишуков перешел в клуб второго дивизиона Португалии
2017.07.10 00:27
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