Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Бавария
Лион - Бавария: обзор матча 19 августа 2020
Лион
19.08.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Бавария
18'
С. Гнабри
33'
С. Гнабри
88'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бавария
88'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
Т. Мендес
86'
82'
Замена
Б. Павар
️️️️
Л. Горецка
82'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Т. Алькантара
75'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
Замена
Р. Шерки
️️️️
Маршал
73'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Л. Дюбуа
67'
Замена
К. Тете
️️️️
К. Токо Экамби
67'
63'
Замена
К. Коман
️️️️
И. Перишич
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
58'
46'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
46'
Желтая карточка
Маршал
42'
Желтая карточка
Марсело
35'
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-1-2
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
8
Какере
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
10
Депай
9
Экамби
3-2-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
5
Перишич
13
Мюллер
9
Левандовски
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
21
Маршал
10
Шерки
10
Шерки
21
Маршал
9
Экамби
2
Тете
2
Тете
9
Экамби
15
Дюбуа
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
15
Дюбуа
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
27
Горецка
28
Павар
28
Павар
27
Горецка
6
Алькантара
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Алькантара
5
Перишич
21
Коман
21
Коман
5
Перишич
Остались в запасе
Лион
Бавария
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лион - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Лион
Бавария
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+