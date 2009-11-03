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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Бордо
Бавария - Бордо: обзор матча 03 ноября 2009
Бавария
03.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
37'
Й. Гуркюфф
90'
М. Шамах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бордо
ГОЛ! 0:2!
М. Шамах
Замена
Л. Сане
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
М. Планюс
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
Замена
М. Гомес
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
А. Роббен
️️️️
М. Клозе
Желтая карточка
Д. Праньич
+1
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
Вендел
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Брафхайд
2
Демичелис
28
Бадштубер
21
Лам
32
Праньич
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
44
Тимощук
11
Клозе
18
Тони
4-4-1-1
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
13
Сиани
14
Тремулинас
18
Плашил
12
Диарра
6
Фернандо
17
Вендел
8
Гуркюфф
27
Шамах
11
Клозе
10
Роббен
10
Роббен
11
Клозе
28
Брафхайд
27
Гомес
27
Гомес
28
Брафхайд
18
Плашил
22
Сане
22
Сане
18
Плашил
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
Остались в запасе
Бавария
Бордо
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бавария - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Жозе Рамалью (оба - Португалия)
Резервный судья:
Угу Морейра (Португалия)
Делегат:
Дэвид Коллинз (Уэльс)
Инспектор:
Яп Ойленберг (Голландия)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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