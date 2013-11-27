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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Манчестер Юнайтед
Байер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 ноября 2013
Байер
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
22'
Л. Валенсия
30'
Э. Спахич (АГ)
66'
Д. Эванс
77'
К. Смоллинг
88'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Кор
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:5!
Нани
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Бендер
81'
80'
Замена
Андерсон
️️️️
У. Руни
80'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Валенсия
77'
ГОЛ! 0:4!
К. Смоллинг
Пас отдал
У. Руни
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Х. Сон
70'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ш. Райнарц
70'
70'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
П. Эвра
66'
ГОЛ! 0:3!
Д. Эванс
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Спахич
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
7
Штефан Райнарц
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
8
Гонсало Кастро
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Фил Джонс
ОП
11
Райан Гиггз
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
21
Топрак
7
Райнарц
23
Джан
8
Бендер
6
Рольфес
7
Сон
8
Кастро
11
Кисслинг
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
5
Фердинанд
35
Эванс
27
Эвра
4
Джонс
11
Гиггз
25
Валенсия
10
Кагава
17
Нани
32
Руни
7
Райнарц
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Райнарц
8
Бендер
31
Кор
31
Кор
8
Бендер
7
Сон
9
Дердийок
9
Дердийок
7
Сон
25
Валенсия
15
Янг
15
Янг
25
Валенсия
27
Эвра
28
Бюттнер
28
Бюттнер
27
Эвра
32
Руни
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Руни
Остались в запасе
Байер
Манчестер Юнайтед
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Байер - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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