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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линарес - Барселона
Линарес - Барселона: обзор матча 05 января 2022
Линарес
05.01.2022, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Барселона
19'
У. Диас
63'
У. Дембеле
69'
Ф. Хутгла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линарес - Барселона
Замена
Л. Кастильо
️️️️
Х. Эчанис
88'
Замена
Д. Луна
️️️️
Р. Санчидриан
88'
74'
Замена
А. Санц
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
Х. Эчанис
️️️️
У. Диас
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Н. Гонсалес
63'
ГОЛ! 1:1!
У. Дембеле
Пас отдал
О. Мингеса
58'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Желтая карточка
Л. Герреро
58'
Замена
К. Карраседо
️️️️
А. Мелендес
56'
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Карнисер
56'
46'
Замена
У. Дембеле
️️️️
И. Акомах
46'
Замена
Ж. Пике
️️️️
Р. Араухо
46'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Р. Пуч
ГОЛ! 1:0!
У. Диас
Пас отдал
Ф. Карнисер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линарес
13
Брима Разак
ВР
15
Лоло Герреро
ЦЗ
14
Альваро Барбоса
ЛВ
20
Алехандро Мелендес
ЦП
8
Родри
ЦП
18
Дани Перехон
ЦФ
16
Нандо Копете
ЦФ
7
Уго Диас
ЦФ
10
Фран Карнисер
ЦФ
7
Рубен Санчидриан
ЦФ
5
Хосема
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Линарес
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
3
Мигель Марин
ЦЗ
22
Феде Оливера
ЦЗ
2
Давид Луна
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
23
Кристиан Карраседо
ЦФ
9
Хон Эчанис
ЦФ
21
Луис Кастильо
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
1-2-1-5
13
Разак
15
Герреро
20
Мелендес
8
Родри
14
Барбоса
7
Диас
5
Хосема
7
Санчидриан
10
Карнисер
16
Копете
3-3-2-2
33
Нето
24
Гарсия
33
Араухо
30
Мингеса
10
Алвес
5
Бускетс
18
Альба
6
Гонсалес
10
Пуч
9
Хутгла
11
Акомах
10
Карнисер
3
Марин
3
Марин
10
Карнисер
7
Санчидриан
2
Луна
2
Луна
7
Санчидриан
20
Мелендес
23
Карраседо
23
Карраседо
20
Мелендес
7
Диас
9
Эчанис
9
Эчанис
7
Диас
Эчанис
21
Кастильо
21
Кастильо
Эчанис
33
Араухо
3
Пике
3
Пике
33
Араухо
10
Пуч
21
де Йонг
21
де Йонг
10
Пуч
де Йонг
6
Санц
6
Санц
де Йонг
11
Акомах
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Акомах
Остались в запасе
Линарес
Барселона
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
22
Феде Оливера
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Гильем Хайме
ПЗ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
22
Феде Оливера
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Гильем Хайме
ПЗ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Линарес - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
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