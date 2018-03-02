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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Барселона Б
Овьедо - Барселона Б: обзор матча 02 марта 2018
Овьедо
02.03.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 29 тур
0 : 0
Завершен
Барселона Б
Матч
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Личные встречи
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Протокол Овьедо - Барселона Б
Желтая карточка
Д. Роча
75'
73'
Желтая карточка
К. Аленья
Начало матча
Статистика матча Овьедо - Барселона Б
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
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