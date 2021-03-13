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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Пршибрам
Баник - Пршибрам: обзор матча 13 марта 2021
Баник
13.03.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Пршибрам
37'
Д. Ндефе
39'
Д. Хользер
60'
О. Шашинка
75'
Я. Покорны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Пршибрам
Замена
Я. Свозил
️️️️
А. Янош
82'
Замена
Х. Мена
️️️️
О. Шашинка
77'
Замена
J. Fleisman
️️️️
Д. Хользер
77'
ГОЛ! 4:0!
Я. Покорны
Пас отдал
А. Янош
75'
69'
Замена
S. Vavra
️️️️
R. Voltr
69'
Замена
C. Cortez
️️️️
M. Lalkovic
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Ндефе
66'
Замена
Д. Бухта
️️️️
A.
66'
ГОЛ! 3:0!
О. Шашинка
60'
46'
Замена
J. Januska
️️️️
T. Pilik
ГОЛ! 2:0!
Д. Хользер
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндефе
37'
26'
Замена
T. Pilik
️️️️
K. Soldat
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Radovan Murin
ЦФ
Пршибрам
0
E. Antwi
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
C. Cortez
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
4-3-4
38
Покорны
2
Ндефе
95
Хользер
94
Стронати
7
32
Юрошка
8
Янош
8
27
Шашинка
0
21
4-2-5
25
0
20
32
8
Зорван
21
71
0
27
18
0
2
Ндефе
11
Сор
11
Сор
2
Ндефе
95
Хользер
25
25
95
Хользер
8
Янош
23
Свозил
23
Свозил
8
Янош
7
19
Бухта
19
Бухта
7
27
Шашинка
9
Мена
9
Мена
27
Шашинка
12
12
27
0
0
27
0
0
0
0
25
0
0
25
Остались в запасе
Баник
Пршибрам
1
Radovan Murin
ЦФ
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
E. Antwi
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
26
Филип Калоц
ЦП
Остались в запасе
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
E. Antwi
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Баник - Пршибрам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
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Баник
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«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
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1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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