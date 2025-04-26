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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Балтика
Урал - Балтика: обзор матча 26 апреля 2025
Урал
26.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 5
Завершен
Балтика
7'
Т. Маргасов
62'
М. Секулич (П)
36'
С. Пряхин
44'
А. Мохаммад
66'
А. Мохаммад
70'
А. Осипов
86'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Балтика
89'
Желтая карточка
В. Саусь
86'
ГОЛ! 2:5!
И. Стефанович
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Ф. Сунгатулин
84'
79'
Желтая карточка
С. Пряхин
Замена
Ю. Железнов
️️️️
И. Чудин
74'
Замена
И. Ишков
️️️️
Е. Мосин
74'
71'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Н. Титков
71'
Замена
О. Исаенко
️️️️
И. Петров
70'
ГОЛ! 2:4!
А. Осипов
66'
ГОЛ! 2:3!
А. Мохаммад
Замена
М. Воронов
️️️️
Е. Марков
63'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Секулич
62'
61'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Б. Хиль
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
53'
Замена
М. Секулич
️️️️
С. Бессмертный
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Мохаммад
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Пряхин
Желтая карточка
Итало
33'
ГОЛ! 1:0!
Т. Маргасов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-3-2-1
57
Селихов
80
Бессмертный
2
Бегич
16
Итало
14
Мосин
6
Сунгатулин
34
Маргасов
27
Чудин
5
Егорычев
20
Марков
2-1-4-2-1
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
5
Осипов
96
Мохаммад
73
Петров
18
Титков
10
Петров
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
80
Бессмертный
10
Секулич
10
Секулич
80
Бессмертный
6
Сунгатулин
8
Аюпов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
27
Чудин
14
Железнов
14
Железнов
27
Чудин
20
Марков
97
Воронов
97
Воронов
20
Марков
10
Петров
44
Исаенко
44
Исаенко
10
Петров
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
91
Хиль
23
Стефанович
23
Стефанович
91
Хиль
Остались в запасе
Урал
Балтика
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Урал - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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