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ТСЦ Бачка Топола - ФКСБ
ТСЦ Бачка Топола - ФКСБ: обзор матча 17 сентября 2020
ТСЦ Бачка Топола
17.09.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
4 : 4
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
ФКСБ
25'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ТСЦ Бачка Топола - ФКСБ
ГОЛ!
Д. Ман
3:5
ГОЛ!
А. Петре
3:4
ГОЛ!
Г. Антонич
3:3
ГОЛ!
I. Pantiru
2:3
Пенальти не реализован!
М. Баньяц
ГОЛ!
O. Perianu
2:2
ГОЛ!
D. Zec
2:1
ГОЛ!
О. Морутан
1:1
ГОЛ!
S. Tomanovic
1:0
Замена
V. Siladji
️️️️
Н. Лукич
75'
73'
Замена
O. Horşia
️️️️
Ф. Коман
Замена
М. Баньяц
️️️️
F. Babic
64'
46'
Замена
R. Ion
️️️️
A. Buziuc
Замена
Н. Петрович
️️️️
B. Duronjic
45'
+1
41'
Желтая карточка
Ф. Коман
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коман
21'
Замена
А. Петре
️️️️
А. Пантя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
17
Горан Антонич
ЦЗ
26
Bojan Balaz
ЦФ
92
Ненад Лукич
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
18
Filip Babic
ЦФ
13
Dајan Ponjević
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
0
S. Tomanovic
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
8
Dejan Milicevic
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
Главный тренер
Йован Дамьянович
ФКСБ
2
Александру Пантя
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
0
A. Buziuc
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ТСЦ Бачка Топола
3
Неманья Петрович
ЛЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
2
Stefan Santrač
ЦФ
0
V. Siladji
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
ФКСБ
9
Адриан Петре
ЦФ
30
Ovidiu Horşia
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
1-5
17
Антонич
0
11
8
8
36
1-1-2-5
2
Пантя
2
Крецу
27
Ман
80
Морутан
0
68
5
6
3
18
7
Баньяц
7
Баньяц
18
11
3
Петрович
3
Петрович
11
92
Лукич
0
0
92
Лукич
2
Пантя
9
Петре
9
Петре
2
Пантя
17
Коман
30
30
17
Коман
0
23
23
0
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
ФКСБ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
2
Stefan Santrač
ЦФ
33
Юг Станоев
ПВ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
Главный тренер
Йован Дамьянович
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
2
Stefan Santrač
ЦФ
33
Юг Станоев
ПВ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Йован Дамьянович
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - ФКСБ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
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