Игрок «Краснодара» перейдет в «Крылья Советов»

Полузащитник Михайло Баньяц бесплатно перейдет из «Краснодара» в «Крылья Советов». У серба оставался еще год контракт с «быками». Они получат 40 процентов от следующей перепродажи футболиста.
Баньяц подпишет с «Крыльями Советов» контракт до лета 2028 года. Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц. Хавбек пройдет медобследование для нового клуба в пятницу или понедельник.
- В прошлом сезоне 25-летний Баньяц выступал на правах аренды за «ТСЦ Бачка Топола», провел 27 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- За «Краснодар» футболист играл с лета 2022 года, провел за «быков» 65 встреч, отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.