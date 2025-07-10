Игрок «Краснодара» перейдет в «Крылья Советов»

Полузащитник Михайло Баньяц бесплатно перейдет из «Краснодара» в «Крылья Советов». У серба оставался еще год контракт с «быками». Они получат 40 процентов от следующей перепродажи футболиста.

Баньяц подпишет с «Крыльями Советов» контракт до лета 2028 года. Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц. Хавбек пройдет медобследование для нового клуба в пятницу или понедельник.