Игрок «Краснодара» перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» договорились о переходе полузащитника Михайло Баньяца из «Краснодара». Серб подписал с самарцами контракт на 3 года. Он будет выступать за «Крылья Советов» под номером 14.

В прошлом сезоне 25-летний Баньяц играл на правах аренды за «ТСЦ Бачка Топола», провел 27 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

За «Краснодар» футболист выступал с лета 2022 года, провел за «быков» 65 встреч, отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Как сообщал журналист Иван Карпов, трансфер должен быть осуществлен бесплатно, но «быки» получат 40 процентов от следующей перепродажи футболиста. Баньяц будет зарабатывать в «Крыльях» 2,5 миллиона рублей в месяц.