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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - АЗ Алкмаар
Риека - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 декабря 2020
Риека
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
52'
Л. Менало
90+3'
И. Томечак
57'
О. Вейндал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 2:1!
И. Томечак
Пас отдал
С. Лончар
90'
+3
88'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
М. Боадю
82'
Желтая карточка
К. Стенгс
Желтая карточка
С. Лончар
82'
81'
Красная карточка
Й. Карлссон
Замена
С. Куленович
️️️️
Р. Мурич
71'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Л. Менало
71'
70'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Гюдмюндссон
57'
ГОЛ! 1:1!
О. Вейндал
Пас отдал
К. Стенгс
ГОЛ! 1:0!
Л. Менало
Пас отдал
Ф. Андрияшевич
52'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
38'
Желтая карточка
О. Вейндал
Желтая карточка
Л. Цапан
38'
Желтая карточка
Л. Менало
28'
18'
Замена
Т. Летшерт
️️️️
Б. Мартинс-Инди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
17
Лука Менало
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
32
Andrej Prskalo
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Невистич
44
Галович
29
Цапан
27
Томечак
6
Смольчич
23
Стефули
10
Лончар
11
Андрияшевич
7
Халилович
11
Мурич
17
Менало
4-1-1-2-2
40
Бизот
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
11
Мурич
17
Куленович
17
Куленович
11
Мурич
17
Менало
24
Павичич
24
Павичич
17
Менало
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
10
Боадю
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Боадю
Остались в запасе
Риека
АЗ Алкмаар
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
13
Иван Лепиньица
ЦП
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
32
Andrej Prskalo
ЦФ
31
Давид Нволокор
ВР
14
Дарко Велкоски
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
13
Иван Лепиньица
ЦП
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
32
Andrej Prskalo
ЦФ
31
Давид Нволокор
ВР
14
Дарко Велкоски
ЦП
Остались в запасе
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Риека - АЗ Алкмаар
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Риека
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Осиек
- : -
28.11.2026
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2 : 0
22.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
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3 : 1
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Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
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1 : 1
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
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1 : 2
16.10.2026
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05.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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