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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Металлист
АЗ Алкмаар - Металлист: обзор матча 16 декабря 2011
АЗ Алкмаар
16.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
38'
А. Махер
37'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Металлист
Замена
А. Березовчук
️️️️
С. Бланко
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Романчук
Желтая карточка
С. Бланко
Замена
М. Обрадович
️️️️
О. Шелаев
Замена
Б. Холмен
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
О. Шелаев
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
+1
Желтая карточка
М. Торсильери
ГОЛ! 1:1!
А. Махер
Пас отдал
Э. Реийнен
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Пас отдал
О. Шелаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
81
Владимир Дишленкович
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
46
Артем Радченко
ЦФ
4-2-3-1
18
Альварадо
6
Реийнен
7
Поульсен
4
Мойсандер
24
Виргевер
20
Эльм
19
Вернблум
7
Беренс
6
Махер
7
Гудмундссон
17
Алтидор
3-3-3-1
29
Горяинов
84
Романчук
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
5
Шелаев
19
Пшеничных
8
Эдмар
29
Бланко
78
Валяев
32
Девич
7
Гудмундссон
14
Холмен
14
Холмен
7
Гудмундссон
84
Романчук
11
Будник
11
Будник
84
Романчук
29
Бланко
4
Березовчук
4
Березовчук
29
Бланко
5
Шелаев
26
Обрадович
26
Обрадович
5
Шелаев
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Металлист
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
46
Артем Радченко
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
81
Владимир Дишленкович
ВР
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
81
Владимир Дишленкович
ВР
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча АЗ Алкмаар - Металлист
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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