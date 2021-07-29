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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брейдаблик - Аустрия
Брейдаблик - Аустрия: обзор матча 29 июля 2021
Брейдаблик
29.07.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аустрия
6'
К. Стейндорссон
24'
А. Вильхамссон
68'
Д. Фиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брейдаблик - Аустрия
90'
+1
Замена
Д. Келеш
️️️️
Б. Пихлер
Замена
T. Mikkelsen (pen.)
️️️️
А. Вильхамссон
88'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
O. Sigurjonsson
78'
68'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фиц
Замена
A. Yeoman
️️️️
A. Sigurdarson
66'
58'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
А. Юкич
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фиц
Желтая карточка
В. Карл Эйнарссон
42'
35'
Желтая карточка
C. Schoissengeyr
ГОЛ! 2:0!
А. Вильхамссон
Пас отдал
К. Стейндорссон
24'
Желтая карточка
A. Sigurdarson
14'
13'
Желтая карточка
Э. Мартель
ГОЛ! 1:0!
К. Стейндорссон
Пас отдал
Х. Гуннлаугссон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
13
Гисли Эйолфссон
ЦФ
10
Кристинн Стейндорссон
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Александар Юкич
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Брейдаблик
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
24
Давид Ерн Атласон
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
5
6
94
Вильхамссон
10
Стейндорссон
13
Эйолфссон
3
2-1-3-4
1
Пенц
39
Тигль
29
Зуттнер
5
Мартель
36
Фиц
11
Пихлер
30
Фишер
7
Джуричин
24
5
Мюль
7
Юкич
3
24
Атласон
24
Атласон
3
6
30
30
6
94
Вильхамссон
0
0
94
Вильхамссон
7
Юкич
10
10
7
Юкич
11
Пихлер
70
Келеш
70
Келеш
11
Пихлер
Остались в запасе
Брейдаблик
Аустрия
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Брейдаблик - Аустрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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