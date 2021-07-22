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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аустрия - Брейдаблик
Аустрия - Брейдаблик: обзор матча 22 июля 2021
Аустрия
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Брейдаблик
32'
М. Джуричин
47'
A. Sigurdarson
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аустрия - Брейдаблик
Замена
Д. Келеш
️️️️
В. Демаку
89'
Желтая карточка
В. Демаку
76'
Желтая карточка
Э. Мартель
72'
71'
Замена
A. Yeoman
️️️️
A. Sigurdarson
Замена
А. Юкич
️️️️
Г. Тигль
63'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
М. Джуричин
62'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
Д. Фиц
62'
57'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
D. Ingvarsson
47'
ГОЛ! 1:1!
A. Sigurdarson
Пас отдал
А. Вильхамссон
Желтая карточка
Й. Хандль
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Джуричин
Пас отдал
Д. Фиц
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Брейдаблик
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
13
Гисли Эйолфссон
ЦФ
10
Кристинн Стейндорссон
ЦФ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
5
Лукас Мюль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Брейдаблик
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
24
Давид Ерн Атласон
ЦФ
29
Arnar Númi Gíslason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
3-1-3-3
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
39
Тигль
5
Мартель
6
Демаку
36
Фиц
30
Фишер
7
Джуричин
24
46
Хандль
5
6
1
44
Муминович
21
Маргейрссон
18
7
Джуричин
11
Пихлер
11
Пихлер
7
Джуричин
36
Фиц
10
10
36
Фиц
39
Тигль
7
Юкич
7
Юкич
39
Тигль
6
Демаку
70
Келеш
70
Келеш
6
Демаку
18
24
Атласон
24
Атласон
18
6
30
30
6
Остались в запасе
Аустрия
Брейдаблик
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
29
Arnar Númi Gíslason
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
29
Arnar Númi Gíslason
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Аустрия - Брейдаблик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Информация о матче
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