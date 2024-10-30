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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Атлетико Минейро
Ривер Плейт - Атлетико Минейро: обзор матча 30 октября 2024
Ривер Плейт
30.10.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ривер Плейт - Атлетико Минейро
85'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Арана
73'
Замена
Отавио
️️️️
Паулиньо
Замена
G. Martinez
️️️️
Ф. Колидио
64'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Борха
64'
63'
Замена
Рубенс
️️️️
Дейверсон
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
П. Солари
58'
Замена
К. Эчеверри
️️️️
S. Simón
58'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
М. Краневиттер
58'
46'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Лянко
28'
Желтая карточка
Эверсон
24'
Желтая карточка
Лянко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Лянко
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-1-2-2
34
Армани
21
Акунья
2
Пеццелла
27
Диас
14
Бустос
5
Краневиттер
19
8
Меса
7
Солари
93
Борха
9
Колидио
3-1-2-3-1
22
Эверсон
13
Лянко
6
Алонсо
13
Арана
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
7
Халк
10
Скарпа
10
Паулиньо
16
Дейверсон
5
Краневиттер
5
Вильягра
5
Вильягра
5
Краневиттер
9
Колидио
28
28
9
Колидио
7
Солари
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Солари
19
30
Эчеверри
30
Эчеверри
19
93
Борха
28
Барейро
28
Барейро
93
Борха
16
Дейверсон
8
Рубенс
8
Рубенс
16
Дейверсон
13
Лянко
20
Саравия
20
Саравия
13
Лянко
10
Паулиньо
94
Отавио
94
Отавио
10
Паулиньо
13
Арана
11
Варгас
11
Варгас
13
Арана
Остались в запасе
Ривер Плейт
Атлетико Минейро
23
Херемьяс Ледесма
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Ривер Плейт - Атлетико Минейро
2
Всего ударов по воротам
35
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
20
1
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
500
267
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
15
0
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
17
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.24
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Монументаль
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