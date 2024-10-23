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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Ривер Плейт
Атлетико Минейро - Ривер Плейт: обзор матча 23 октября 2024
Атлетико Минейро
23.10.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ривер Плейт
22'
Дейверсон
70'
Дейверсон
74'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Ривер Плейт
Желтая карточка
Ф. Вера
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Барейро
86'
Желтая карточка
М. Меса
Замена
Отавио
️️️️
Дейверсон
82'
ГОЛ! 3:0!
Паулиньо
Пас отдал
Дейверсон
74'
72'
Замена
П. Солари
️️️️
Ф. Колидио
72'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Борха
ГОЛ! 2:0!
Дейверсон
Пас отдал
Г. Арана
70'
60'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
Н. Фонсека
60'
Замена
М. Ланзини
️️️️
И. Фернандес
60'
Замена
М. Меса
️️️️
S. Simón
46'
Желтая карточка
Э. Диас
43'
Желтая карточка
Ф. Бустос
26'
Желтая карточка
Ф. Колидио
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Халк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Лянко
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
21
Алан Франко
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
19
Santiago Simón
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
8
Максимильяно Меса
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Эверсон
13
Лянко
13
Арана
6
Алонсо
15
Вера
21
Франко
6
Батталья
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
16
Дейверсон
3-2-3-2
34
Армани
14
2
Пеццелла
27
Диас
14
Бустос
21
Акунья
19
5
Фонсека
6
Фернандес
9
Колидио
93
Борха
16
Дейверсон
94
Отавио
94
Отавио
16
Дейверсон
5
Фонсека
5
Вильягра
5
Вильягра
5
Фонсека
6
Фернандес
22
Ланзини
22
Ланзини
6
Фернандес
19
8
Меса
8
Меса
19
9
Колидио
7
Солари
7
Солари
9
Колидио
93
Борха
28
Барейро
28
Барейро
93
Борха
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Атлетико Минейро - Ривер Плейт
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
0
Нарушения
14
25
Офсайды
4
0
Количество передач
439
366
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.48
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
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5
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1
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10:20
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
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Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
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1
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