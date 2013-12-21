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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Гуанчжоу Эвергранд - Атлетико Минейро
Гуанчжоу Эвергранд - Атлетико Минейро: обзор матча 21 декабря 2013
Гуанчжоу Эвергранд
21.12.2013, суббота, 20:30
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гуанчжоу Эвергранд - Атлетико Минейро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
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Гуанчжоу Эвергранд
Атлетико Минейро
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