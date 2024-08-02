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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Реал Солт-Лейк - Атлас
Реал Солт-Лейк - Атлас: обзор матча 02 августа 2024
Реал Солт-Лейк
02.08.2024, пятница, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 8, 2 тур
2 : 1
Завершен
Атлас
45+2'
А. Хулио
79'
Н. Паласио
26'
L. Reyes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Атлас
Замена
Э. Броди
️️️️
К. Андрес Гомес
90'
88'
Желтая карточка
V. Rios
86'
Замена
R. Fulgencio
️️️️
B. Lozano
85'
Замена
A. Bass
️️️️
A. Rocha
84'
Замена
I. Domínguez
️️️️
Д. Мурильо
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Луна
84'
ГОЛ! 2:1!
Н. Паласио
Пас отдал
Ж. Глад
79'
Замена
Н. Паласио
️️️️
Б. Охеда
78'
Замена
Б. Мичел
️️️️
А. Хулио
78'
73'
Замена
M. Manotas
️️️️
Э. Агирре
ГОЛ! 1:1!
А. Хулио
Пас отдал
К. Андрес Гомес
45'
+2
Желтая карточка
Б. Идальго
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
L. Reyes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
15
Жустен Глад
(К)
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Боде Идальго
ПЗ
14
Эмека Энели
ПЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Диего Луна
АП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
11
Андерсон Хулио
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Атлас
12
Камило Варгас
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
21
Hugo Nervo
ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
4
Адриан Мора
ЦЗ
27
Victor Rios
ЦП
26
Aldo Rocha
(К)
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
16
Jeremy Márquez
ЦП
29
Brian Lozano
ЦП
6
Edgar Zaldívar
ЦП
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Эндрю Броди
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
92
Ноэль Калискан
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Атлас
1
José Hernández
ВР
22
Antonio Sánchez
ВР
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
4
Dória
ЦЗ
3
Idekel Domínguez
ЦЗ
30
Abraham Bass
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
7
R. Fulgencio
ЦФ
198
Carlos Guillen
ЦФ
208
Israel Larios
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
4-2-3-1
13
Биверс
19
Идальго
15
Глад
98
14
Энели
8
Охеда
25
Крукс
11
Гомес
10
Луна
11
Хулио
4
Вера
4-5-1
12
Варгас
21
21
4
Мора
14
Агирре
26
16
29
6
7
Мурильо
27
11
Гомес
3
Броди
3
Броди
11
Гомес
8
Охеда
15
Паласио
15
Паласио
8
Охеда
10
Луна
16
Чанг
16
Чанг
10
Луна
11
Хулио
91
Мичел
91
Мичел
11
Хулио
7
Мурильо
3
3
7
Мурильо
26
30
30
26
29
7
7
29
14
Агирре
11
11
14
Агирре
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Атлас
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
José Hernández
ВР
22
Antonio Sánchez
ВР
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
4
Dória
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
198
Carlos Guillen
ЦФ
208
Israel Larios
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
Остались в запасе
1
José Hernández
ВР
22
Antonio Sánchez
ВР
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
4
Dória
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
198
Carlos Guillen
ЦФ
208
Israel Larios
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Атлас
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
556
298
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
Атлас
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Хуарес
3 : 3
21.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Атлетико Сан-Луис
0 : 1
31.10.2026
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