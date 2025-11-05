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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Марсель - Аталанта
Марсель - Аталанта: обзор матча 05 ноября 2025
Марсель
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
89'
Л. Самарджич
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Аталанта
Завершен
Желтая карточка
Наиф Агер
90'
+8
90'
+2
Желтая карточка
Раоуль Белланова
Замена
T. Mmadi
️️️️➡️️
Улиссес Гарсия
90'
90'
+6'
89'
ГОЛ! 0:1!
Лазар Самарджич
Пас отдал
Эдерсон
85'
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Шарль Де Кетеларе
85'
Замена
Джанлука Скамакка
️️️️➡️️
Никола Крстович
Замена
Анхель Гомес
️️️️➡️️
Си Джей Иган-Райли
79'
75'
Замена
Юнус Муса
️️️️➡️️
Адемола Лукман
Замена
Робинио Ваз
️️️️➡️️
Игор Пайшао
71'
71'
Гол отменен
Адемола Лукман
Желтая карточка
Мэтт О'Райли
(фол)
67'
55'
Замена
Исак Хин
️️️️➡️️
Одилон Коссуну
50'
Желтая карточка
Одилон Коссуну
(фол)
46'
Замена
Марио Пашалич
️️️️➡️️
Мартен де Рон
45'
+1'
26'
Желтая карточка
Эдерсон
(фол)
14'
Пенальти не реализован
Шарль Де Кетеларе
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К)
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
77
Rayan Bang Na
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
47
Анхель Гомес
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
78
Ange Lago
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
68
Mathis Clement
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Рульи
23
Мурильо
4
Иган-Райли
32
Агер
23
Гарсия
28
Павар
23
Хейбьерг
33
О'Райли
14
Пайшао
10
Гринвуд
17
Обамеянг
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
3
Коссуну
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
69
Аганор
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
22
Лукман
90
Крстович
4
Иган-Райли
47
Гомес
47
Гомес
4
Иган-Райли
23
Гарсия
76
76
23
Гарсия
14
Пайшао
78
Ваз
78
Ваз
14
Пайшао
3
Коссуну
4
Хин
4
Хин
3
Коссуну
15
де Рон
15
Пашалич
15
Пашалич
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
22
Лукман
6
Муса
6
Муса
22
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Остались в запасе
Марсель
Аталанта
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
77
Rayan Bang Na
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
50
Дэррил Бакола
АП
78
Ange Lago
ЦФ
68
Mathis Clement
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
77
Rayan Bang Na
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
50
Дэррил Бакола
АП
78
Ange Lago
ЦФ
68
Mathis Clement
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Марсель - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
17
Офсайды
3
4
Количество передач
489
440
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Велодром
Посещаемость:
64319
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Марсель
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0 : 1
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