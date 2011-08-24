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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Удинезе - Арсенал
Удинезе - Арсенал: обзор матча 24 августа 2011
Удинезе
24.08.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 2
Завершен
Арсенал
39'
А. Ди Натале
55'
Р. ван Перси
69'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Арсенал
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Д. Паскуале
️️️️
М. Бенатиа
Замена
А. Траоре
️️️️
Жервиньо
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Т. Уолкотт
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ! 1:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Б. Санья
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Пинци
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Т. Вермален
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Жервиньо
Желтая карточка
М. Исла
Замена
Т. Росицки
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Д. Пинци
Травма
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
АП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
6
Карл Дженкинсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ханданович
5
Экстранд
4
Бенатиа
5
Данило
19
Нейтон
22
Исла
7
Армеро
7
Агьеманг-Баду
27
Асамоа
3
Пинци
10
Ди Натале
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
5
Джуру
6
Дженкинсон
8
Сонг
5
Фримпонг
32
Уолкотт
21
Рэмзи
27
Жервиньо
32
ван Перси
4
Бенатиа
26
Паскуале
26
Паскуале
4
Бенатиа
22
Исла
19
Денис
19
Денис
22
Исла
3
Пинци
31
Фаббрини
31
Фаббрини
3
Пинци
27
Жервиньо
2
Траоре
2
Траоре
27
Жервиньо
5
Фримпонг
10
Росицки
10
Росицки
5
Фримпонг
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
Остались в запасе
Удинезе
Арсенал
22
Эмануэле Беларди
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Удинезе - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Бертину Миранда
Жоау Сантош (оба - Португалия)
Дополнительные помощники:
Артур Соареш
Карлуш Шистра (оба - Португалия)
Резервный судья:
Руй Кошта (Португалия)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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