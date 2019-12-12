Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Арсенал
Стандард - Арсенал: обзор матча 12 декабря 2019
Стандард
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
47'
С. Бастьен
69'
С. Амалла
78'
А. Ляказетт
81'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Арсенал
85'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
М. Лестьенн
️️️️
С. Амалла
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Мартинелли
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Сака
78'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
ГОЛ! 2:0!
С. Амалла
69'
69'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
С. Папастатопулос
ГОЛ! 1:0!
С. Бастьен
Пас отдал
Г. Цимирот
47'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Р. Эмон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джеймс Олайинка
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-5-2
16
Бодар
13
Ванхесден
34
Гавори
19
Фай
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
34
Лайфис
21
Амалла
9
Эмон
40
М'Поку
3-4-2-1
1
Мартинес
4
Луис
15
Мавропанос
19
Папастатопулос
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
28
Уиллок
32
Смит-Роу
7
Сака
17
Нелсон
91
Ляказетт
21
Амалла
17
Лестьенн
17
Лестьенн
21
Амалла
9
Эмон
20
Авенатти
20
Авенатти
9
Эмон
2
Мэйтленд-Найлс
12
Чамберс
12
Чамберс
2
Мэйтленд-Найлс
19
Папастатопулос
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Папастатопулос
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
7
Обамеянг
32
Смит-Роу
Остались в запасе
Стандард
Арсенал
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
28
Джеймс Олайинка
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
28
Джеймс Олайинка
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Фредди Юнберг
Статистика матча Стандард - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Стандард
Арсенал
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+